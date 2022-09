Acre está no 3º lugar entre os estados que mais desmataram em agosto; 2021 ainda foi pior ano

Com 173 quilômetros quadrados de floresta desmatados no último mês de agosto, o Acre permanece na terceira colocação entre os estados que mais desmataram a Amazônia. O dado é preocupante, mas se for comparadado com o mesmo período do ano passado apresenta uma redução de 27% no desmatamento.

Os dados ainda não são oficiais, visto que esse comparativo é fornecido ao final do ano florestal, mas o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) monitora, por meio do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) e mostra que no mês passado o estado desmatou uma área de 173 quilômetros quadrados. No mesmo mês no ano passado, essa área era de 236 km².

O sistema do Imazon detecta áreas desmatadas em imagens de satélites de toda a Amazônia Legal, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão e leva em conta degradações florestais ou desmatamentos que ocorreram em áreas a partir de 1 hectare, o que equivale a aproximadamente um campo de futebol.

Quando se fala nos dados da Amazônia Legal também houve redução em agosto, de 1.606 km² no ano passado, para 1.415 km² este ano. O desmatamento no Acre representou 12% do total na Amazônia. No ranking dos estados com a maior área desmatada, o Pará lidera a lista com a maior parte do percentual (46%), seguido pelo Amazonas (20%).

Quanto às áreas degradadas da região, o estado que teve a maior área de floresta perdida em agosto foi Mato Grosso (657 km²), com 67% do total registrado em toda a Amazônia. Pará (240 km²) e Acre (28 km²) ocuparam a segunda e terceira posições, com respectivamente 25% e 3% de áreas degradadas.