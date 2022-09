Acre já não é mais o o estado mais bolsonarista do país, revela pesquisa

O Acre continua aparecendo como um dos estados brasileiros em que os seguidores do presidente Jair Bolsonaro, os chamados bolsonaristas, são maioria, mas perdeu o primeiro lugar para Roraima.

Nas eleições de 2018, a média de votos obtidos pelo então candidato à presidência foi da ordem de 80% – isso significou que, a cada dez eleitores, oito votariam em Bolsonaro. Os números agora diminuíram, mas o presidente continua a liderar a corrida presidencial no Estado.

Os números foram revelados em pesquisa divulgada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), o ex-Ibope, instituto contratado pela Rede Globo para pesquisas divulgadas em suas redes e emissoras afiliadas, como a Rede Amazônica, sobre a corrida presidencial.

A pesquisa mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação; enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está à frente em outros 5 estados, mais o Distrito Federal. O levantamento foi feito, segundo registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre 22 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro foi de três pontos percentuais.

Bolsonaro bate Lula em seis estados da Federação. São eles: Acre: Bolsonaro 53% x 30% Lula; Distrito Federal: Bolsonaro 38% x 31% Lula; Mato Grosso: Bolsonaro 49% x 31% Lula; Rondônia: Bolsonaro 54% x 27% Lula; Roraima: Bolsonaro 66% x 16% Lula; Santa Catarina: Bolsonaro 50% x 25% Lula

Os números mostram que, em 2022, o Estado mais bolsonarista do país é Roraima, onde o atual presidente tem 66% dos votos contra apenas 16% atribuídos a Lula. P segundo e Rondônia, com 54% pró-Bolsonaro e 27% para Lula. O Acre caiu para 53% contra 30% para Lula.

Lula vence em 15 estados. Seu favoritismo aumenta porque são os estadoa onde estão o maior contingente dos eleitores no Brasil. São os seguintes os estados pró-Lula: Alagoas: Lula 50% x 29% Bolsonaro; Amazonas: Lula 48% x 35% Bolsonaro; Bahia: Lula 61% x 20% Bolsonaro; Ceará: Lula 58% x 19% Bolsonaro; Maranhão: Lula 66% x 18% Bolsonaro; Minas Gerais: Lula 45% x 30% Bolsonaro; Pará: Lula 44% x 35% Bolsonaro; Paraíba: Lula 58% x 24% Bolsonaro; Pernambuco: Lula 60% x 22% Bolsonaro; Piauí: Lula 69% x 15% Bolsonaro; Rio Grande do Norte: Lula 59% x 25% Bolsonaro; Rio Grande do Sul: Lula 42% x 34% Bolsonaro; São Paulo: Lula 40% x 31% Bolsonaro; Sergipe: Lula 54% x 26% Bolsonaro, e Tocantins: Lula 46% x 39% Bolsonaro.

A pesquisa revelou ainda que, em seis estados, há empate técnico entre os dois candidatos. São os seguintes: Amapá: Lula 39% x 39% Bolsonaro; Espírito Santo: Lula 42% x 39% Bolsonaro; Goiás: Bolsonaro 39% x 34% Lula; Mato Grosso do Sul: Bolsonaro 39% x 37% Lula; Paraná: Bolsonaro 41% x 35% Lula; Rio de Janeiro: Lula 39% x 36% Bolsonaro.