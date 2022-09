Acre participa de feira internacional de alimentos no Peru, com Frigonosso, Dom Porquito e Cooperacre

O Acre está presente na Expoalimentaria Peru 2022, um dos maiores eventos de exposição de produtos alimentícios da América Latina, que está sendo realizada, a partir desta quarta-feira (21) até o dia 23 (sexta-feira), no Centro de Convenciones Jockey Plaza, em Lima, capital do Peru.

No evento, são apresentados produtos internacionais relacionados aos setores da indústria alimentícia e o Acre está presente local com duas empresas, o Frigonosso, que trabalha com carne bovina, e com a Dom Porquito, que exporta carne suína inclusive para o Peru – a Cooperacre, que reúne cooperativas de podutores de produtos orgânicos, como palmito e castanha, também participa do evento.

Nesta terça-feira, os empresários Neném Junqueira, que representa o Frigonosso e o Sindicarnes (a entidade quer representa as indústrias de abate de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, búfalos e fabricação de produtos derivados de carne e de subprodutos derivados do abate no Acre) e Paulo Santoyio, da Dom Porquito, além da gerente do Frignosso, Maria Neckel, e do gerente de vendas da Cooperacre, Kássio Almeida, participaram do Seminário Potencial Bilateral de Alimentos entre Brasil e Peru, realizado na embaixada brasileira em Lima e do qual também participou o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.

Como é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e com a viagem do presidente Jair Bolsonaro para a Inglaterra e os Estados Unidos, ele também teve que sair do país para não assumir a presidência e se tornar inelegível e foi participar do encontro sobre alimentos, quando se encontrou com os empresários acreanos.

“Estamos participando deste evento para intensificarmos ainda mais as relações com o comércio de importação e carnes do Peru, um país que tem um potencial de pelo menos 20 milhões de consumidores dos nossos produtos”, disse Junqueira. “O Acre é um participante especial deste evento porque, além da qualidade dos nossos produtos, temos uma localização geográfica privilegiada. Estamos na porta deste mercado, pouco mais de mil quilômetros do Peru, o que nos permite enorme vantagem em relação a outros estados que possam concorrer com os nossos produtos”, acrescentou.