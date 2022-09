Acre terá final de semana quente, com temperaturas estáveis, diz Sipam; confira previsão

Todo o estado do Acre estará com nebulosidade variando poucas nuvens a parcialmente nublado e com previsão de precipitação em pontos isolados. A previsão será de mais um

dia quente e de temperaturas estáveis, pancadas de chuvas isoladas ocorrerão e serão mais concentradas no setor leste do estado.

No domingo, o Acre terá nebulosidade variando entre poucas nuvens a parcialmente nublado e com previsão de precipitação em pontos isolados. A previsão será de mais um

dia quente e de temperaturas estáveis, pancadas de chuvas isoladas ocorrerão e serão mais concentradas no setor leste e norte do estado.