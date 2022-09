Acreano de Futsal Série A terá dois turnos no interior do Acre; confira

Com a saída do Sena Madureira, que havia confirmado participação inicialmente , mas não encaminhou a documentação dentro do prazo exigido pela Fafs, a competição tem quatro clubes confirmados: Fluminense da Bahia, Atlético Xapuriense, Rivera e Juventus Feijó .

A Série A será disputada em dois turnos com todas as equipes se enfrentando entre si. O primeiro turno será realizado no município de Feijó e o returno na cidade de Xapuri, ambos no interior do Acre. Haverá decisão do turno com os dois melhores classificados em cada etapa.