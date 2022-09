Acreano Feminino: Andirá e Assermurb vencem e lideram o grupo A

Assermurb e São Francisco fecham na noite desta quinta-feira (1º), no estádio Florestão, a terceira e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano Feminino.

O time sindical entrou em campo mirando uma vitória maiúscula sobre diante do clube católica para assumir a liderança do grupo A. Com mais qualidade técnica, aos poucos, o time sindical conseguiu parte do objetivo ao derrotar o time católico por 3 a 1. Lorena e Jaqueline (2x) marcaram os gols do time sindical, enquanto Amanda descontou para o clube católico.

Com o triunfo sobre o São Chico, a equipe sindical assumiu, ao lado do Andirá, a liderança da chave A. Os dois times somam nove pontos ganhos, dois pontos a mais que o Sena Madureira, terceira colocada na classificação do grupo A.

Já no jogo preliminar o Andirá não teve piedade do frágil time do Rio Branco e venceu pelo placar 6 a 1. Thaila, Fernanda, Terezinha (2x) Samela (2x) fizeram os gols da Assermurb, enquanto Bruna descontou para o Rio Branco. O time morcegueiro com a vitória pulou para a liderança isolada da chave A, mas com a vitória no jogo de fundo da Assermurb, passou a dividir a liderança da chave com o time sindical.

Regulamento

Conforme aprovado pelos dirigentes de clubes, as equipes no primeiro turno jogam fora de suas respectivas chaves. A melhor colocada de cada grupo carimba vaga na decisão do turno (único jogo). No returno, as equipes duelam dentro dos seus respectivos grupos. A primeira colocada de cada chave garante vaga na decisão do turno em disputa (jogo único). O regulamento prevê ainda que, em caso de campeões diferentes, haverá um jogo extra para apontar o campeão da temporada.

Próximos jogos

05/09

16h – Adesg x Assermurb

18h – Rio Branco x Vasco

08/09

16h – São Francisco x Sena Madureira

18h – Galvez x Andirá

Classificação

Grupo A

1º Andirá – 9 pts

2º Assermurb – 9 pts

3º Sena Madureira – 7 pts

4º Vasco-AC – 0

Grupo B

1º Galvez – 4 pts

2º São Francisco – 3 pts

Adesg – 3 pts

4º Rio Branco-AC – 0