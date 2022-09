Acreano Feminino: Andirá goleia e assume liderança; confira

Na preliminar, o Andirá goleou o Rio Branco-AC por 6 a 1. O resultado colocou o Morcego na liderança do grupo A com nove pontos. O Estrelão segue na lanterna do grupo B sem pontos somado e está eliminado do primeiro turno.

Na sequência, a Assermurb também fez o dever de casa e venceu o São Francisco por 3 a 1. A Assermurb também soma nove pontos no grupo A, mas fica atrás do Andirá por causa do critério saldo de gols (11 contra 14). O São Chico continua em segundo lugar no grupo B com três pontos.

A quarta e última rodada do primeiro turno começa na próxima segunda-feira (5), com duas partidas no estádio Florestão: Adesg x Assermurb (16h) e Rio Branco-AC x Vasco-AC (18h)

Classificação

Grupo A

1º Andirá – 9 pts

2º Assermurb – 9 pts

3º Sena Madureira – 7 pts

4º Vasco-AC – 0