Acreano Feminino começa com confrontos de eliminados, nesta quinta

Logo em seguida, às 18h, Vasco-AC e Sena Madureira entram em campo para a despedida do estadual. O Cruz-Maltino está na lanterna do grupo A sem ponto somado. O Sena Madureira é o terceiro colocado com um ponto.

O segundo turno será encerrado na segunda-feira (3), com os jogos que vão definir os finalistas da segunda metade da competição. No grupo A, Assermurb e Andirá disputam a liderança. A Assermurb tem a vantagem do empate. No grupo B, o confronto será entre São Francisco e Galvez. O São Chico só precisa empatar para garantir a liderança e a vaga na decisão.