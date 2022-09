Acreano Feminino: duas partidas abrem 2º turno nesta quinta-feira

O Leão de Senador Guiomard fechou o primeiro turno na terceira posição com três pontos. O Imperador, que venceu o turno sobre a Assermurb , somou sete pontos na liderança da chave.

Logo depois, pelo grupo A, o Vasco-AC encara a Assermurb, às 18h. O Cruz-Maltino terminou o primeiro turno na lanterna com um ponto. A Assermurb somou 12 pontos na liderança da chave.

Os clubes se enfrenta entre si dentro dos seus respectivos grupos no returno. Os dois melhores de cada chave decidem o título do segundo turno. (Veja aqui a tabela completa do returno e grupos)