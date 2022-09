Acreano Feminino: Galvez supera a Assermurb nos pênaltis e vence

O Imperador Galvez conquistou na noite desta segunda-feira (12), no estádio Florestão, o primeiro turno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino, após empate sem gols no tempo normal de partida contra a Assermurb e vitória nas cobranças de penalidades por 3 a 2.

O Imperador Galvez levou o primeiro turno do Campeonato Feminino com duas vitórias, dois empate e uma derrota. O time imperialista marcou 14 gols e sofreu 6, totalizando um saldo de oito gols.

Jogo

Os primeiros 45 minutos de partida fechou sem abertura de contagem, mas com o time da Assermurb com mais posse de bola e buscando o gol do time imperialista.

Na etapa complementar de jogo, o Imperador Galvez manteve a postura e segurou o ataque do time sindical e conseguiu levar a decisão do turno para as cobranças de penalidades.

Penalidade

Nas cobranças de pênaltis, o time imperialista mostrou eficiência e venceu por 3 a 2. A goleira carioca Raquele foi a personagem do jogo ao pegar três penalidades e converter a última cobrança em favor do Imperador Galvez.

Artilheira

Com faro de gols, a atacante Jacqueline, da Assermurb, fechou o primeiro turno na artilharia da competição, com 14 gols. Na sequência aparece Pamela (Sena Madureira) com oito gols e Lohanna Vale (Galvez), seis gols.

Returno

Na próxima quinta-feira (15), no estádio Florestão, o Campeonato Acreano de Futebol Feminino prossegue com dois jogos pela primeira rodada do returno. O confronto de abertura será válido pelo grupo B e envolverá as equipes da Adesg e Imperador Galvez, às 16h. Na sequência, às 18h, a Assermurb retorna a campo para encarar o Vasco da Gama, em jogo válido pelo grupo A.

Conforme o regulamento da competição, as equipes durante o returno da competição irão se enfrentar dentro de suas respectivas chaves. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na decisão do turno em disputa.