Acreano Feminino: última rodada vai definir finalistas do 1º turno nesta quinta

No último jogo da fase de grupos, Andirá e Galvez se enfrentam às 18h. O Morcego precisa de uma vitória por 11 gols de diferença para assumir a liderança do grupo A, atualmente com a Assermurb. Caso vença por 10 gols e não sofra gol, a decisão do classificado vai para os critérios de desempates no número de cartões, pois ficará empatado com a Assermurb em número de vitórias, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols.