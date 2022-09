Acreano se emociona com demolição da casa onde nasceu, uma das mais antigas de Sena

O ex-vereador de Sena Madureira, Ronaldo Queiróz, que atualmente mora em Rio Branco, fez uma postagem em sua página no Facebook emocionante em relação à casa em que viveu sua infância e juventude no Vale do Iaco – construída há mais de 60 anos.

A residência fica localizada na Avenida Avelino Chaves, centro de Sena Madureira, e está sendo demolida. Era, na verdade, uma espécie de relíquia da história da cidade.

“Esta casa, hoje em demolição, já foi cenário de grandes alegrias. Foi aqui que nasci, cresci e me criei, e aqui que aproveitei cada segundo da minha vida. Olhar para esta casa é lembrar do quanto eu e meus irmãos fomos felizes. Cada lembrança que essa casa me traz, faz aumentar muito a saudade daquele tempo, da família, dos amigos e das brincadeiras de menino. Enfim, o tempo levou cada um para outro lugar, mas as lembranças permanecem vivas e hoje, de tanta alegria que tivemos aqui, hoje me faz chorar”, comentou.

“Amigo querido, nossa varanda onde ficávamos papeando. Poxa! É de estraçalhar o coração de quem teve o privilégio de frequentar essa doce e humilde residência dos nossos amigos Ronaldo, Choquito, Rominha e Romário”, frisou o ex-jogador Adno Aguiar.

“Mais um pedacinho da História de Sena Madureira desaparecendo, assim como aconteceu com a que fui criado. Vão ficar apenas fotos e boas recomendações”, destacou Carlinhos Batista, ex-secretário de cultura de Sena Madureira.

Socorro Carvalho: “Lembro muito das tardes, seus pais na varanda sentados nas cadeiras de balanço e olhando o movimento da Rua, cumprimentando os conhecidos que por ali passavam. Bons e maravilhosos tempos”.

No próximo dia de setembro, Sena Madureira completará 118 anos de fundação – um momento que remete a muitas recordações por parte de seus munícipes.