Acreanos na malha fina do IR; Rainha do Rodeio na ExpoSena e mais: veja as mais lidas

Estudante de biomedicina leva título de ‘Rainha do Rodeio’ da ExpoSena 2022

A estudante de biomedicina Sarah Cristinny de Souza Costa, de 18 anos, da cidade de Rio Branco, foi a vencedora do concurso que escolheu a Rainha do Rodeio, da ExpoSena 2022, evento que começa no próximo quinta-feira (22), em Sena Madureira.LEIA MAIS.

No Acre, homem com doença desconhecida pede ajuda para realizar tratamento

O trabalhador braçal Josian Passos, 37 anos, natural da cidade de Sena Madureira, vem atravessando há meses momentos difíceis. Ele enfrenta uma doença cujo diagnóstico ainda está indefinido por falta de exames mais precisos.

Josian mora atualmente em Rio Branco. “Meu filho passou vários dias internado depois que apareceram esses caroços em seu corpo. Na verdade, no corpo todo, inclusive no rosto. Ele reclama de dores e precisa de um atendimento especializado, provavelmente fora do Acre”, comentou sua mãe Bezinha Passos. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Jovem de 24 anos morre e mulher fica em estado grave após colisão entre caçamba e moto no Acre

Segundo informações de testemunhas, Anderson trafegava no sentido Porto Velho/Rio Branco em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando tentou realizar uma ultrapassagem em uma caçamba e acabou se desequilibrando e caiu com a moto e a passageira embaixo do veículo maior.

Devido à velocidade e o porte grande da caçamba, as rodas passaram por cima de Anderson, que teve fratura no tórax, no abdômen e uma dilaceração na perna direita. Já Lívia teve um corte profundo na testa, com afundamento de crânio e acabou tendo Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima. A motocicleta ficou presa embaixo da caçamba e foi arrastada por cerca de 100 metros até parar. LEIA MAIS.

Diagnosticado com câncer, acreano de apenas 5 anos precisa de ajuda: “Quer muito viver”

O pequeno Wesley Pires Moraes tem apenas cinco anos e já enfrenta um câncer. Recém-descoberta, ainda não se sabe se a doença é benigna ou maligna, mas a família já luta de todas as formas para tratar a criança.

Wesley e toda sua família são de Sena Madureira, no interior do Acre, e para conseguir descobrir o grau de severidade da doença e fazer o tratamento, terão que vir para a capital Rio Branco. Para manter esses gastos, eles necessitam da solidariedade dos acreanos e para isso iniciaram uma campanha para arrecadar auxílio financeiro. LEIA MAIS. QUINTA-FEIRA Assaltante invade casa em Rio Branco e acaba morto por morador que tinha posse de arma O assaltante Felipe dos Santos Sargento, de 19 anos, foi morto com quatro tiros ao tentar invadir uma residência na noite desta quinta-feira (22), na rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações da polícia, Felipe estava com mais dois comparsas quando tentou invadir uma residência na Cidade do Povo e foi recebido a tiros pelo morador da casa, que possui uma arma de fogo legalizada. Após os tiros, Felipe caiu morto dentro do quintal e os outros dois criminosos fugiram do local. LEIA MAIS. Empresário acreano é preso pela PF após usar empresas fantasmas para vencer licitações Nesta quinta-feira, 22, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal prenderam preventivamente um empresário do ramo de publicidade, em Rio Branco. O pedido de prisão preventiva feito pelo Gaeco e deferido pela Vara Única da Comarca de Xapuri teve como motivação o descumprimento de medida cautelar imposta no âmbito da Operação Cartas Marcadas. LEIA MAIS.

SEXTA-FEIRA

Jéssica Sales teve aumento patrimonial de mais de 800% em 4 anos, diz TSE; veja ranking

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) levantados entre 2018 e 2022 apontam que alguns deputados federais eleitos pelo Acre tiveram ganhos patrimoniais milionários.

É o caso de Jéssica Sales, que teve 824% de evolução patrimonial, e Alan Rick, com 191%.

A emedebista registrou um valor de R$ 163.132,00 em 2018. O patrimônio atual chega a R$ 1.508.258,00.

Alan Rick, atual candidato ao Senado pelo União Brasil, teve avanço de 191,6%. Em 2018, declarou R$ 727.390,00 em bens. O valor aumentou para R$ 2.121.474,00. LEIA MAIS.

Imposto de renda: quase 3 mil acreanos caíram na malha fina; veja se você é um deles

A Receita Federal informou que 2.671 acreanos caíram na malha fina na temporada de Imposto de Renda 2022.