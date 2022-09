ADAPS divulga seleção; salário de R$ 15,7 mil, mais incentivos

Com o lançamento do edital nº 01/2022, a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde acaba de abrir mais de 300 vagas que vão atender necessidades no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo seletivo ADAPS é organizado pelo IADES e visa preencher vagas para reforçar o quadro do Programa Médicos pelo Brasil.

As chances são para o cargo de Tutor Médico, que tem como salário básico do nível I o valor de R$ 15.750,00, acrescido de:

Incentivo de integração ensino e serviço de até R$ 2.620,00 para áreas remotas e urbanas;

Incentivo de desempenho de R$ 1.400,00 para áreas remotas e urbanas;

Incentivo de localidade remota de R$ 3.000,00 para áreas remotas; e

Auxílio-alimentação de R$ 1.100,00 para áreas remotas e urbanas.

A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da Agência. O regime de contratação é celetista.

Processo seletivo ADAPS: vagas e requisitos

Ao todo, são oferecidas 312 vagas para Tutores Médicos do Programa Médicos pelo Brasil, com jornadas de 40 horas semanais, distribuídas para unidades da federação, macrorregiões e municípios de todo o país. Os profissionais interessados precisam ter diploma de curso de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina.

Além disso, é exigido, segundo o edital, “documento que comprove a aprovação em Exame de Suficiência para obtenção de Título de Especialista (prova de título) da Associação Médica Brasileira (AMB) em Medicina de Família e Comunidade ou Clínica Médica.”

Ou pode ser apresentado “documento que comprove a conclusão de residência médica em Medicina de Família e Comunidade ou Clínica Médica”, desde que devidamente credenciada na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Processo seletivo ADAPS: inscrições

A inscrição pode ser realizada via site oficial do IADES, das 20h do dia 12 de setembro às 22h do dia 29 de setembro de 2022, seguindo o horário oficial de Brasília.

Após concluir todo o procedimento eletrônico de inscrição, o candidato precisa gerar o boleto de cobrança, para pagamento da taxa, que custa R$ 125,00. Vale ressaltar que há critérios para se pedir isenção, os quais devem ser conferidos no edital.

Processo seletivo ADAPS: prova

O processo seletivo ADAPS terá como etapa seletiva apenas uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, sob os cuidados do IADES. As 50 questões versarão sobre Língua Portuguesa, Conhecimentos do SUS e Conhecimentos Específicos.

A avaliação escrita objetiva terá a duração de três horas e 30 minutos, com previsão de ser aplicada no dia 9 de outubro de 2022, no turno vespertino, das 14h às 17h30.

O candidato tem à disposição o site do IADES contendo o edital e suas atualizações. No entanto, se surgir alguma dúvida não sanada com a leitura atenta dos documentos, entre em contato com a CAC-IADES pelo telefone (61) 3574-7200 e/ou e-mail: [email protected]

Sobre a ADAPS

O edital informa que a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde é tem como finalidade principal

promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde, com ênfase: na saúde da família; nos locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade; na valorização da presença dos médicos na atenção primária à saúde no SUS; na promoção da formação profissional; e na incorporação de tecnologias assistenciais e de gestão relacionadas com a atenção primária à saúde.