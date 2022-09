Adolescente de 16 anos tentar matar cabo eleitoral de Petecão, em Rio Branco

Ivoneide Silva dos Santos, de 29 anos, foi ferida com um golpe de faca nas costas, na noite deste sábado (10), dentro do Terminal Urbano, localizado na região Central de Rio Branco.

Segundo informações de colegas de trabalho da vítima, Ivoneide estava vindo do trabalho que estava realizando na campanha do candidato Petecão (PSD) ao Governo do Estado Acre e, enquanto aguardava o ônibus, foi atacada por uma adolescência de 16 anos que, mesmo grávida e de posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima. Após a ação, a adolescente ainda tentou fugir, mas foi apreendida por um policial paisana que estava no local e conseguiu também apreender a faca do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos a Ivoneide, que depois de ser atendida foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, segundo os socorristas, pode se agravar.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, para dar apoio ao colega de farda e ajudaram a conduzir a menor para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a faca, para serem tomadas as medidas cabíveis.

A adolescente disse que havia tentado matar Ivoneide porque a mulher tinha tentado matar a mãe dela dias atrás, e o crime seria uma vingança. A acusada ainda disse que iria na unidade de saúde para tentar matar a vítima, quando fosse solta.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).