Adriane Galisteu fala sobre rixas com Xuxa e Ana Hickmann

Adriane Galisteu resolveu abrir o jogo sobre as rixas vividas com Xuxa Meneghel e Ana Hickmann. Sem fugir do assunto, a loira falou sobre o que sente em relação as duas e se o passado ainda é um assunto presente.

Em entrevista ao PodCaras, no YouTube, a apresentadora de A Fazenda conta que ela e Xuxa nunca se encontraram pessoalmente e nunca brigaram. Ambas namoraram Ayrton Senna (1960-1994) e na época do acidente fatal do piloto, Adriane era a namorada atual, no entanto desde aquela época, muitos consideram a rainha dos baixinhos como a verdadeira “viúva” do tricampeão de Fórmula 1. A própria Xuxa chegou a contar recentemente que existia sentimento entre os dois.

“Não tem motivo para ficar carregando essa treta. Não sou dessas, eu quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor dessas brigas”, explicou Galisteu.

A apresentadora da Record também contou que a pessoa mais próxima de Xuxa que ela já teve contato foi Sasha. “Troquei a maior ideia com ela, foi maravilhoso. Acho ela tão incrível. Foi delicioso esse momento, então está tudo bem. As pessoas esperam uma briga, mas não tem. Pelo menos o meu interesse não é esse. Não significa que eu tenho uma raiva mortal da pessoa pro resto da vida. Estou aberta para qualquer situação que seja de paz”.

O desentendimento com Ana Hickmann aconteceu 2012, quando Galisteu declarou que a apresentadora do Hoje em Dia seria uma pessoa melhor quando fosse mãe. E tudo piorou quando Alexandre Corrêa, marido de Ana entrou na história e criticou a aparência física de Adriane.

“Não tenho problema com ninguém. As pessoas vão arrumando treta comigo. No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela. A mesma coisa é a Ana Hickmann, eu vi ela ali, ao vivo. Ela me recebeu muito bem. Quando eu cheguei tinha flores no camarim assinadas por ela. Ela me recebeu lindamente. Somos profissionais, mulheres, mães”.