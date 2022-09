Adriano Imperador ignora Bia Miranda e indica que voltou com a ex

Enquanto Bia Miranda está confinada em A Fazenda 14, Adriano Imperador seguiu sua vida aqui fora e ignorou completamente o affair com a jovem. Mesmo que nunca tenha comentado sobre o assunto, o ex-jogador de futebol publicou uma foto ao lado da ex-namorada, indicando que os dois reataram a relação.

Nesta quarta-feira (28/9), Adriano Imperador publicou uma foto ao lado de Micaela Mesquita, com a legenda “eu e minha danada”.

Tudo indica que o casal reatou o romance “iô-iô” pela quinta vez. Recentemente, os dois também foram flagrados no shopping e Adriano voltou a seguir a amada nas redes sociais.

Bia Miranda, por sua vez, costuma falar com frequência de Imperador dentro do reality show da Record TV. No último dia 21, Bia conversava com Vini Buttel e decidiu dar mais detalhes sobre o affair com o ex-jogador.

“Você já treinou na vida?”, perguntou o ex-De Férias. “Treinei uma vez só”, respondeu a “netchen”. Vini, então, quis ir um pouco mais além na sua dúvida: “Com o Adriano [Imperador]”. Sem papas na língua, Bia Miranda não fugiu da raia. “Sim, só que de outra forma”, brincou, provocando risadas em outros participantes.

O affair de Bia Miranda com Adriano se tornou uma confusão entre a jovem, sua mãe, Jenny Miranda, e a avó, Gretchen.