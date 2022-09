Advogada é flagrada com celular dentro de escova de lavar roupa no presídio de Sena Madureira

Uma advogada entregou na manhã desta terça-feira (27), na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, interior do Acre, uma escova de lavar roupa com um fundo falso, onde estava um celular. O material seria entregue para um detento, cliente da profissional.

De acordo com o comunicado da equipe de policiais penais de plantão na unidade, a advogada informou que precisava entregar o material para o preso, pois este estava sem nada. Neste momento, ela foi informada pelos policiais que o material precisaria passar por uma revista prévia.

Durante a revista, o policial encontrou um celular de marca L8star com chip, dentro de uma escova de lavar roupa. Ao ser indagada, a advogada informou que recebeu o material do pai do cliente.

Diante dos fatos, o diretor da unidade, Francisco de Assis, solicitou a presença do representante da OAB e juntamente com a advogada e o material ilícito, se dirigiram à delegacia para o registro da ocorrência e disponibilização do material à autoridade competente.