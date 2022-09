Advogados de Neymar estão em alerta por conta de ex-namorado da mãe; entenda

Ele foi namorado da mãe do jogador, em 2020. Ela havia se separado do pai de Neymar em 2016, depois de 25 anos de casamento. E houve momentos atribulados no relacionamento entre Nadine e Tiago. Principalmente no final.

O fim da relação foi exposto à exaustão na mídia. Com momentos constrangedores. Eles acabaram atingindo o principal jogador da seleção brasileira.

É exatamente isso que ele teme, que voltem à tona. Todas as palavras do modelo no reality show serão acompanhadas com atenção pelos advogados que cuidam da imagem de Neymar. Para que não exponham o atacante nem sua família.

Devido ao passado atribulado de Tiago e à maneira com que a relação com Nadine terminou, Neymar não tem o menor apreço pelo modelo. Longe disso, até.

O que o camisa dez de Tite e seu pai e empresário temem é o desgaste faltando dois meses para o início da Copa do Mundo.

Ambos sabem que a mídia mundial vai repercutir qualquer situação negativa à família Silva. A assessoria de Tiago Ramos já o avisou do que pode ocorrer no programa.

E ele foi alertado para que evite ao máximo o tema Nadine e nada comente sobre Neymar. Só que o modelo é conhecido por seu gênio forte. Principalmente quando provocado.

Fora ir ao limite nas festas. Ter essa preocupação a mais foi algo inesperado para Neymar. Ele fez uma preparação diferente dos últimos anos para a Copa do Catar.

Está focado, treinando muito forte, evitando as farras costumeiras. Deseja ter participação histórica no Mundial. Lutar, como nunca, pelo hexacampeonato mundial. E, provavelmente, avisar que foi sua última Copa do Mundo. Em 2026 terá 34 anos.

Ele se mostra desgastado com a cobrança constante no futebol. Ele também se compromete a fazer de tudo para que o PSG conquiste a Champions, “roubando” o protagonismo de Mbappé.

Mas para manter o foco em projetos tão ambiciosos, não quer aborrecimentos. E sua famíla protegida. Isso passa pelo comportamento de Tiago Ramos na Fazenda.

O modelo, de 25 anos, tem mais de 620 mil seguidores nas suas redes sociais. Participa também de sites adultos. Ele entrou no programa para ser “mais conhecido”, ter mais seguidores. Ganhar mais dinheiro na internet.

O desafio do pernambucano será se controlar nos comentários sobre Nadine, Neymar, enfim, toda a família do jogador, com quem teve contato.

Caso ele erre, os advogados do principal jogador da seleção estarão atentos. Este será mais um atrativo do programa que começa hoje…