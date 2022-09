Agenda de Bolsonaro: funeral da rainha, festa de Malafaia e ONU; confira

A apoiadores que o aguardavam no Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira (12/9), o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), deu detalhes da agenda dos próximos dias. Entre os eventos citados pelo mandatário, está a ida para Londres, onde ocorrerá o funeral da rainha Elizabeth II, o aniversário de Silas Malafaia e a Assembleia-Geral da ONU.

A despedida da rainha será no próximo dia 19 de setembro. Além da família real, políticos e chefes de Estado de todo o mundo foram convidados a prestar uma última homenagem à monarca. Elizabeth II será enterrada na Capela de St. George, ao lado do marido Philip.

Antes de partir para o exterior, Bolsonaro deve cumprir agendas em Caruaru, no Pernambuco, onde participa de uma Marcha para Jesus.

Segundo o chefe do Executivo, ele deve partir direto do estado, na noite de sábado, para Londres. Da capital inglesa, Bolsonaro seguirá direto para Nova York, onde abrirá a Assembleia-Geral da ONU.

“[…] à noitinha eu embarco para o Reino Unido. Vamos lá na despedida da rainha Elizabeth. Daí, na segunda à noite, eu vou para os EUA para a abertura da ONU. Na terça-feira, à meia noite pretendo estar chegando aqui”, pontuou Bolsonaro. O vídeo foi gravado e divulgado por um canal simpatizante.

Segunda-feira

Na fala, o candidato à reeleição enfatizou que, na noite desta segunda-feira (12/9), concederá uma entrevista ao Podcast Collab, às 19h30. “Vou estar em um podcast do Bispo Rodovalho hoje”, salientou.

Terça-feira

Segundo o presidente, na manhã de terça-feira (13/9), ele embarca para Sorocaba, em São Paulo, onde participará de uma motociata com o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Amanhã, pela manhã, vou estar em Sorocaba. À noite, entrevista ao vivo para o Ratinho, 20h”, disse.

Quarta-feira

Já na quarta-feira (14/9), pela manhã, Bolsonaro estará em Presidente Prudente, ainda do estado de São Paulo. E, segundo ele, “de tarde e à noite, em Natal”, no Rio Grande do Norte. Ele deve retornar à capital federal no mesmo dia.

Quinta-feira

Na quinta-feira (15/9), Bolsonaro parte, na parte da tarde, para o Rio de Janeiro, onde participará da comemoração do aniversário do pastor evangélico Silas Malafaia. “Durante o dia eu despacho aqui. Tenho uma Presidência pra levar ainda”, brincou.

Sexta-feira

Bolsonaro não deu detalhes sobre compromissos na sexta-feira (16/9).