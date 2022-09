Agenda institucional marca primeiro dia de defensores-gerais do Brasil no Acre

Uma visita institucional à Assembleia Legislativa e ao Palácio Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 22, marcou o primeiro dia da programação das defensoras e defensores-gerais de 17 estados brasileiros e o Distrito Federal no Acre. Eles estão pela primeira vez no estado para participar da 66ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que acontece na manhã desta sexta, 23.

Na Aleac, foi feita uma apresentação sobre a história do Acre, grafada no maior painel de marchetaria do mundo, que compõe o plenário do Legislativo estadual. A comitiva das Defensorias Públicas também visitou o Palácio Rio Branco, onde foi recebida pelo governador do Acre, Gladson Cameli e pelo deputado estadual líder do Governo na Assembleia Legislativa, Pedro Longo. Durante a cerimônia, o governador foi agraciado com uma medalha, honraria concedida pela Defensoria Pública do Acre, pela primeira vez, a um chefe do Executivo.

O mérito, de acordo com a defensora-geral do Acre, Simone Santiago, é por todos os avanços conquistados pela Defensoria Pública na gestão do atual governador, Gladson Cameli. “Com destaque para o encaminhamento do Projeto de lei por parte do governador do estado à assembleia legislativa, que viabilizou a suplementação e nomeação dos 15 novos defensores públicos que já estão atendendo no interior do Acre, servindo a população hipossuficiente e vulnerável do que tanto carece do nosso serviço”.

O aumento do percentual orçamentário, de 0,9% para 1,5% também foi destacado durante a homenagem. O governador Gladson Cameli agradeceu e se colocou à disposição para apoiar as ações da DPE, parabenizando a gestão da instituição pelo compromisso e dedicação. “Eu tive a oportunidade de conviver mais com a gestão da Defensoria. O Executivo precisa das instituições fortalecidas e temos duas guerreiras na DPE, doutora Simone e doutora Roberta. Vocês são um exemplo e aquilo que eu puder fazer enquanto governador, contem comigo”, afirmou em seu discurso durante a cerimônia.

O presidente do Condege e defensor-geral de São Paulo, Florisvaldo Fiorentino, agradeceu em nome de todas as defensoras e defensores-gerais, pela acolhida no Acre. “A hospitalidade do povo acreano me comoveu. O Estado tem que realmente olhar para quem mais precisa e como é bom ver isso acontecer aqui no Acre”, disse.

Presentes na solenidade o presidente do Conselho Nacional de Corregedoras e Corregedores Gerais (CNCG), Marcus Edson de Lima, a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Rivana Barreto Ricarte, a presidente da Associação de Defensoras e Defensores Público dos Acre (Adpacre), Aryne Cunha, o vice-presidente do Condege e defensor-geral do Amazonas, Ricardo Queiroz de Paiva, além de representantes de 17 estados mais o Acre e o Distrito Federal.

Entre os estados participantes no formato presencial estão São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Norte, Tocantins, Bahia, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco e o Distrito Federal. Os demais estados poderão ter acesso à reunião no formato virtual.