Ajinomoto abre vagas de home office em todo o Brasil; veja estados

A Ajinomoto, multinacional japonesa, abriu vagas em várias modalidades e em vários pontos em que a empresa atual no país. As opções vão desde trabalho remoto a trabalho presencial, com opções de estágio, trainee e jovem aprendiz, além de contratações de temporários.

Ao todo, são mais de 40 vagas distribuídas nas cidades de de Limeira/SP, São Paulo/SP, Guarulhos/SP, Laranjal Paulista/SP, Recife/PE, São Luís/MA, Florianópolis/SC e Belo Horizonte/MG. As exigências variam de acordo com as áreas desejadas, que inclui conhecimento da língua japonesa nos casos de secretária por exemplo.

Segundo informações divulgadas pela JC Concursos, o salário também é compatível de acordo com o mercado e a área escolhida. Os benefícios incluem assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação, seguro de vida, gympass (academia) e vale-transporte.

Os interessados nas oportunidades, podem se inscrever através do site da empresa.