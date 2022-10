Alan Rick é o favorito à única vaga ao Senado pelo Acre, aponta pesquisa Ipec

A última pesquisa de intenção de voto do Ipec, divulgada pela Rede Amazônica na noite desta sexta-feira (30), mostra Alan Rick (União Brasil), liderando a disputa ao Senado no Acre, com 36% dos votos válidos. Ney Amorim (Podemos), aparece com 28%, um crescimento considerável se comparada a última pesquisa do Ipec, divulgada no dia 19, quando Ney estava com 21%.

Marcia Bittar (PL) está em terceiro com 11%; Dra. Vanda Milani (Pros) 8%; Dr. Jenilson Leite (PSB) – 8% e Nazaré Araújo (PT) – 7% Os quatro estão empatados tecnicamente, se considerada a margem de erro que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Dimas Sandas (Agir) e Sanderson Moura (Psol) têm 1% cada.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) com o número Nº AC-04487/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05339/2022 e ouviu 800 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro em 18 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e tem nível de confiança de 95%.