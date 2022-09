Alan Rick consolida apoio de prefeito e vereadores em Santa Rosa e Manoel Urbano

Dez vereadores dos dois municípios, o prefeito de Santa Rosa Tamir Sá e o vice Valdir Genezi declararam que estão trabalhando para a eleição do candidato a senador

Nesta quinta-feira, 15/09, o candidato a senador da República Alan Rick (União Brasil) foi recepcionado por centenas de pessoas em Santa Rosa do Purus logo que desembarcou na pista de pouso do município. A festa tomou as ruas da cidade em uma caminhada e em seguida o candidato se reuniu com apoiadores e lideranças e representantes das etnias Jamináwa, Kaxinawá e Kulina.

Durante a reunião, o prefeito Tamir Sá, o vice Valdir Genezi e os vereadores Auricélio Lima, Ênio, Auricélio Kaxinawá, Julinho Brandão e Denis Kaxinawá, presidente da Câmara, usaram a palavra para demonstrar o irrestrito apoio a eleição de Alan Rick. O diretor da Funai Nego Kaxinawá, o secretário dos Povos Indígenas do município Edileuzo Messi e o diretor da Escola de Ensino Médio Padre Paulino , José Augusto, fizeram o mesmo.

“Alan Rick já mostrou que é diferente. Faz a boa política. Os demais vêm aqui de quatro em quatro anos. Ele veio aqui diversas vezes após eleito, durante os mandatos de deputado federal. Fez muito pelo nosso município e tenho certeza que fará muito mais como Senador. É por isso que Santa Rosa ajudará a elegê-lo.” – declarou o prefeito.

Em Manoel Urbano, o candidato também foi recepcionado com festa, caminhou no comércio e inaugurou o comitê. A rua de frente ao prédio ficou tomada por populares que prestigiaram a presença de Alan Rick na cidade.

Os vereadores Charles Brandão, presidente da Câmara, Valdecino Menezes (Troba), Gilberto Lima, Raimundo Cipriano (Cocão) e Cleyton Nogueira estiveram presentes e declararam apoio a eleição de Alan Rick.

“Aqui está a demonstração de que Manoel Urbano está com você, vota em você e lhe apoia. Alan Rick será o Senador mais bem votado de Manoel Urbano porque demonstrou compromisso com a nossa cidade” – disse o vereador Cleyton.

Ainda nesta quinta-feira Alan Rick cumpriu agenda em Tarauacá e segue no interior nos próximos dias.