Alan Rick destaca recursos enviados para o esporte e educação profissionalizante

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil) participou de reuniões com o público mais jovem na última sexta-feira (09), no auditório da Livraria Paim, onde várias lideranças do esporte estiveram presentes e no sábado (10), no campo da Funbesa, antigo CEJA da Estação Experimental, com a comunidade que utiliza o espaço.

Nas duas oportunidades, o candidato falou sobre o desejo de continuar investindo no que gera oportunidade para a juventude, dando continuidade ao que já tem realizado como deputado federal.

No esporte, Alan destacou os investimentos em construção, reforma e cobertura de quadras esportivas em escolas e praças em todo o Acre, o campo de futebol da Cidade do Povo e a reconstrução do Complexo Esportivo da Funbesa, espaço tradicional da Estação Experimental, em Rio Branco.

“O esporte forma cidadãos e temos muitas realizações neste sentido. Hoje, estou feliz porque na segunda-feira já começam as obras aqui no espaço esportivo da Funbesa. Em tempo recorde, conseguimos liberar a emenda de R$ 1,7 milhões, projetar, licitar e contratar a empresa que iniciará esse trabalho”, disse.

Na educação, Alan ressaltou o fortalecimento do Instituto de Educação Profissional e Tecnicológica (IEPTEC) em todos os municípios, os recursos enviados para a Ufac – mais de R$ 14 milhões – e para o Ifac e a aprovação da Lei do Revalida, que possibilita a muitos jovens formados em medicina no exterior habilitarem seus diplomas para atuarem no Brasil.

“Eu acredito na educação como instrumento de transformação de vidas e ascensão social. Eu sou prova disso. Levar cursos profissionalizantes e técnicos, fortalecer a nossa Universidade e Instituto Federal e o próprio Revalida são ações que abrem portas para essa transformação”, declarou.