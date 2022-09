Alan Rick e Mirla Miranda visitam a Laminados Triunfo

A candidata a deputada federal Mirla Miranda foi novamente a Laminados Triunfo na tarde desta Quarta-feira, 28, desta vez junto do seu irmão Alan Rick.

Agora acompanhada do seu irmão, o candidato ao Senado Alan Rick, a candidata reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do Estado, buscando cada vez mais proporcionar meios para ajudar os empreendedores, médios e pequenos produtores, viabilizando formas de incentivar o empreendedorismo.

Trazer mais indústrias, fábricas, gerando uma infraestrutura que permita viabilizar formas para facilitar e incentivar o empreendedorismo, gerando mais rentabilidade e empregos para o Estado do Acre.

“Dessa vez junto do meu irmão Alan Rick, vim até vocês para reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado, iremos trabalhar juntos em prol do Acre, eu dando continuidade e ampliando os trabalhos do Alan e ele como nosso Senador. Iremos trazer para o nosso estado a UPA Pediátrica para nossas mamães e suas crianças, traremos a fábrica de fécula de mandioca gerando mais investimento e empregos, temos a Escola de mães que vai profissionalizar mães de forma que não precisem se distanciar das suas crianças, são diversos projetos para o crescimento do nosso Estado, e benefício da nossa população. Mas para isso precisamos de oportunidade, o Alan como Senador, eu como Deputada Federal, estaremos juntos lutando pelo bem do nosso povo”.