Alan Rick lidera com 26%, Márcia é a segunda com 18%; Ney tem 16% e Jenilson 11%, diz pesquisa

A mais recente pesquisa estimulada e esponânea de intenções de votos no Acre nas eleições de 2022 foi divulgada pela TV Gazeta, nesta terça-feira (13), e também traz os números para o Senado. Os dados são da Realtime Big Data e foram coletados entre os dias 10 a 12 de setembro, por meio de mil pessoas que foram entrevistadas.

O candidato Alan Rick (União Brasil), aparece com 26%, liderando a lista. A candidata Márcia Bittar (PL) vem em segundo lugar com 18%. Ney Amorim (Podemos) levou 16% dos pontos e Jenilson (PSB) ficou com 11%. Nazaré Araújo (PT) aparece com 6% e Vanda Milani (PROS), marcou 5%.

Com registro sob o número AC-09556/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa tem nível de confiança de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores ouvidos na pesquisa, 46% residem em Rio Branco, enquanto 27% são do Vale do Acre, dos municípios de: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri. Além de 27% dos eleitores do Vale do Juruá, dos municípios de: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.