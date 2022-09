Criminosos aplicam golpe em aposentados do AC usando nome de desembargador

O Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) lançou uma nota nesta sexta-feira (2) informando que um tipo de golpe está sendo aplicado em aposentados e pensionistas do Estado.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota Pública

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), informa a todos os aposentados e pensionistas a ocorrência de um golpe no qual é utilizado o nome de um desembargador do Poder Judiciário do Acre, também se apresentando como um dos funcionários do Acreprevidência.

O Acreprevidência não solicita transferência de valores a qualquer título.

Na oportunidade, informamos que a direção do instituto já comunicou os fatos à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), bem como à Direção-Geral da Polícia Civil, para que procedam com as investigações.

A divulgação do fato tem o intuito de impedir que pessoas sejam vítimas, pois trata-se de uma tentativa de golpe.

Atenciosamente,

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre