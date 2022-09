Alerta Detran: quase 200 mil motoristas terão a CNH suspensa em breve

Aproximadamente 200 mil motoristas perderão o direito de dirigir pelos próximos meses, segundo informou o Departamento de Trânsito do Pernambuco (Detran-PE).

O motivo está relacionado com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que pode variar de dois meses a um ano, dependendo da situação do motorista.

Correm o risco de perder a habilitação os condutores que ultrapassaram o limite de pontuação permitido pelo acúmulo de multas ou aqueles que cometeram infrações que possuem efeito suspensivo automático, como por exemplo, participar de disputas de rachas ou dirigir alcoolizado.

Quando a CNH pode ser suspensa?

Existem diversas formas de ter a CNH suspensa, seja excedendo o limite máximo de pontuação por multas ou cometendo alguma infração autossuspensiva. Neste segundo caso, podemos citar alguns exemplos. Veja a seguir:

Dessa forma, é fundamental que os motoristas tenham atenção ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para evitar complicações com o documento.

Quase 200 mil motoristas podem perder o direito de dirigir

Dados do Detran-PE mostram que, atualmente, cerca de 167 mil motoristas do estado estão correndo risco de ter a carteira de motorista suspensa nos próximos meses.

Aqueles que perderem o direito de dirigir deverão realizar um curso de reciclagem para voltar a ter acesso ao documento mais uma vez.

Para saber se estão com problemas com infrações e quantidade de pontos, os condutores podem acessar o site do Detran da sua região para conferir sua situação.

A verificação é gratuita e está disponível a todos os condutores. Basta ter um cadastro no portal com as informações pessoais, como CPF, nome completo, e-mail e número da CNH.

Com o acesso no endereço eletrônico, a consulta da situação da habilitação estará disponível na aba “CNH”, na opção “Consulta de Pontos da CNH“.