Amado Batista é confirmado como principal atração do Festival do Abacaxi no Acre

A prefeita Maria Lucinéia anunciou nesta sexta-feira, 16, o show do Amado Batista, que será a atração nacional para o Festival do Abacaxi, que acontece nos dias 07, 08 e 09 de Outubro, em Tarauacá (AC).

Consagrado pelo estilo romântico e brega de seu repertório, Amado Batista, se apresenta no domingo, 09 de outubro, data de encerramento do Festival, que também terá a escolha da Miss Abacaxi. Com uma carreira de mais de 40 anos, lançou sucessos e marcou a vida de muitas pessoas com suas músicas assinadas por um forte sentimentalismo e a famosa “sofrência”.

Para a realização do evento, a Prefeitura de Tarauacá conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Estado que repassou via termo de convênio a Prefeitura de Tarauacá o valor de R$ 250 mil para bancar o show do Amado Batista que terá uma contrapartida de R$ 10 mil do município. Conhecida por ser a “terra do abacaxi gigante e das mulheres bonitas”, Tarauacá é o 4º município mais populoso do Acre.

O Festival tem como objetivo valorizar a agricultura familiar tarauacaense, além de intensificar a geração de renda e renda. A programação dos artistas regionais deve ser oficializada nos próximos dias via redes sociais da Prefeitura de Tarauacá.

A prefeita do município, Maria Lucinéia, destacou que a festividade é uma verdadeira vitrine das potencialidades de Tarauacá, um dos maiores produtores de abacaxi. A gestora salientou que o show nacional será bancado graças a um repasse realizado via Termo de Convênio do Governo do Estado com a Prefeitura.

“A nossa população merece um show da grandiosidade do Amado Batista. O nosso povo gosta de festas e o efeito que isso trará para a nossa economia será nítido com toda a sociedade se movimentando desde a manicure aos donos de hotéis, que vão se preparar para receber os turistas de outros municípios. Eu só quero agradecer ao Governo do Estado, Sebrae e demais parceiros da nossa gestão. O show do Amado só será possível graças a um repasse do Estado ao Municipio”, afirmou.

O evento fomentará o setor de serviços e beneficiará os trabalhadores autônomos, que vão aproveitar os três dias de shows com a venda de comidas e bebidas. Além do setor hoteleiro, que com a atração nacional, estima-se alcançar a capacidade máxima de lotação.