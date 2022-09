Amante de gatinhos: relembre os pets do cantor Freddie Mercury

Setembro é um mês especial para os fãs de rock and roll. Além da edição do Rock in Rio, o período marca o aniversário de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen falecido, aos 45 anos, em 1991.

Além de talentoso, o cantor também era conhecido por ser pai de pet. Relembre os animais do cantor a seguir: Os gatos de Freddie Mercury De acordo com informações da revista Vanity Fair, Mercury teve 10 gatos ao longo da vida. Os dois primeiros foram adotados por ele e a esposa, Mary Austin, em 1973. À época, o casal chamou os gatinhos de Tom e Jerry, em homenagem ao desenho animado. Fofo, né? Continue a leitura no site Alto Astral.