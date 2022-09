Amor para vida toda: em Sena, dona Doralice e seu “faz tudo” celebram 52 anos de casados

Residindo atualmente no bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, a dona de casa Doralice e o senhor Francisco Caetano, conhecido popularmente como “faz tudo”, estão em clima de comemoração. É que neste ano, eles celebram 52 anos de casados.

Ainda jovens, os dois se conheceram no rio Purus. Namoraram à moda antiga, visto que, naquele tempo os pais eram mais severos e não toleravam qualquer tipo de relacionamento. “A gente conversava, mas não podia chegar perto. Era muito diferente do namoro atual. Mas, acabou dando certo e nos casamos”, comenta o aposentado.

Ao todo, tiveram 13 filhos. “Todo ano era um menino (risos). É, na verdade, uma história longa e me sinto muito feliz. Ele é o amor da minha vida. Estaremos juntos até o resto da vida”, destacou dona Doralice.

Os moradores que não o conhecem e ficam sabendo que seu apelido é “faz tudo” sempre perguntam de onde surgiu esse apelido e o mesmo explica pacientemente: “Em Xapuri, eu trabalhava em uma oficina, mas sabia fazer várias outras coisas, por isso me apelidaram. Faço embarcação, engenho, sou carpinteiro. É difícil uma coisa que não saiba fazer”, completou.

Ele conta que diante das inúmeras habilidades que tem se deparou apenas com uma dificuldade. “A coisa mais difícil que achei foi fazer uma máquina de beneficiar arroz, mas consegui. Fui criado na zona rural (Rio Purus), porém, aprendi muito através do meu próprio esforço. Hoje, graças a Deus, sou aposentado e, mesmo assim, ainda faço as minhas coisas”, frisou.

Em termos de matrimônio, dona Doralice e seu “faz tudo” são exemplos de que o casamento pode durar desde que, segundo eles, haja amor e muita compreensão.