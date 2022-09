Ana Furtado desabafa e revela futuro na TV após demissão da Globo

Recentemente, diversos telespectadores foram pegos de surpresa ao se depararem com a notícia de que Ana Furtado havia sido demitida da Rede Globo após uma longa parceria de mais de duas décadas. Na ocasião, a informação foi revelada em primeira mão pela própria apresentadora, que por meio de suas redes sociais, agradeceu a emissora dos Marinho pelas oportunidades recebidas e explicou o motivo pelo qual estava deixando o canal.

“‘Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história’. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim… Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo”, escreveu a atriz em julho.

Quase dois meses após o rompimento de seu contrato com o canal carioca, a esposa do diretor Boninho quebrou o silêncio e revelou o seu futuro na televisão. Em entrevista ao portal UOL, a ex-apresentadora do programa “É de Casa” já deixou bem claro que, ao contrário do que muita gente estava imaginando, ela não tem plano algum de voltar a dar o ar da graça nas telinhas ainda neste ano:

“Ainda estou no momento férias e aproveitando loucamente! Eu fui feita para estar sempre assim, esse é o meu projeto. Estou naquele projeto de cuidar de mim, da minha família, de estar mais perto de todo mundo. Sem pressa para nada, curtindo cada dia, e sem pensar em voltar para a TV em 2022, por enquanto não”, iniciou Ana Furtado, que logo na sequência disse ter algumas ideias, mas que nada será colocado em prática nos próximos meses.

“São coisas que estão no forno, mas o que posso dizer é que estou em todos os lugares, TV, redes sociais. Tem muita coisa que tenho vontade de fazer. E o que tem entrado de pedido para eu trabalhar? São muitos. Mas precisava desse momento. Era uma decisão e um pedido de alma”, concluiu a apresentadora que está junto do diretor do “Big Brother Brasil” desde 1996, ano em que foi contrata pela Rede Globo.

CONVIDADA

Durante o programa “Melhor da Tarde”, transmitido nesta quarta-feira (07), a apresentadora Catia Fonseca revelou ter conseguido o número do telefone da esposa de Boninho e, ao vivo, enviou uma mensagem de áudio pedindo uma entrevista: “Lembra que eu falei que eu ia ligar pra ela pra fazer uma entrevista com ela? Eu vou ligar logo antes que ela entre na Record, porque depois ela entra na Record e acabou minha entrevista. Eu tô com o celular dela”, iniciou.

“Oi Ana, é a Catia Fonseca da Band, tudo bom? A gente tem um amigo em comum que me passou seu telefone sabe por quê? Porque eu queria fazer uma entrevista com você. E ai, eu estava pensando, de um dia a gente poder marcar pra fazer a entrevista… Saiu um monte de boato por aí, a gente tá doido pra você voltar pra televisão, então, como eu sou sua fã, pensei: ‘Gente, podíamos fazer uma entrevista, porque depois se ela vai pra uma emissora, a emissora pode dar uma bloqueadinha’. O que você acha? Você escolhe onde e a gente vai, fechou? Vai ser uma honra, porque, olha, mulher de fibra é você”, concluiu a apresentadora da Band.