Ana Hickmann e Galisteu se encontram 10 anos após briga; veja

Um dos encontros mais aguardados da TV ocorreu nesta terça-feira (6/9), ao vivo na Record. Ana Hickmann e Adriane Galisteu finalmente ficaram frente a frente após 10 anos de briga e fugas.

No Hoje em Dia, Ana Hickmann recebeu Adriane Galisteu para divulgar os primeiros seis peões de A Fazenda 14. A titular do matinal da Record deu as boas-vindas para a apresentadora do reality show.

“Olha só quem já está aqui com a gente, do meu lado: Adriane Galisteu! Bom dia, Adriane, bem-vinda ao programa Hoje em Dia! Estou muito feliz por você estar aqui com a gente”, disse Hickmann.

À vontade, Galisteu retribuiu a gentileza e tratou Hickmann com educação. Em um momento, até brincou com a altura da apresentadora.

“Ana, não quero te atrapalhar, mas eu queria subir aqui para ficar perto da sua altura!”, falou Galisteu. “A casa é sua!”, correspondeu Hickmann, abraçando a colega.

A treta entre as duas começou quando Adriane Galisteu se meteu na briga de Ana Hickmann com Chris Flores, impulsionada pelo marido da ex-modelo.

“A única coisa que eu espero na vida dela é um filho, porque eu acho que vai melhorar muito o jeito dela”, comentou Galisteu sobre Hickmann no programa Muito Mais, da Band, em 2012. A fala gerou desconforto e revolta na titular do Hoje em Dia.

O clima amistoso nem parece o dos últimos 10 anos, em que Ana Hickmann não queria ver Galisteu nem pintada de ouro, a ponto de recusar apresentar o Hoje em Dia com a presença da rival em 2021.

Pelo que foi exibido hoje na TV, as duas loiras selaram a paz.