Andirá e São Raimundo disputam vaga na 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20

Em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, as equipes do Andirá e do São Raimundo/RR entram em campo na tarde desta quarta-feira (28), na Vila Olímpica, na cidade de Boa Vista-RR. Os dois times pouco se conhecem e a expectativa será por um jogo bem estudado, principalmente nos primeiros minutos de bola rolando.

Ciente que o adversário não será uma presa fácil para derrotar durante os 90 minutos de partida, o técnico Marcelo Brás fez os últimos ajustes na equipe morcegueira durante a tarde desta terça-feira (27), no local do confronto. O goleiro Raimundo e o volante Diogo não foram relacionados e são as únicas baixas para o duelo. O primeiro não conseguiu liberação do trabalho, enquanto o segundo não tomou a segunda dose da vacina para o novo coronavírus.

O técnico Marcelo Brás vai repetir praticamente a mesma escalação do time andiraense que disputou o Campeonato Acreano Sub-20 desta temporada. Com isso, o Morcego vai a campo com a seguinte formação: Dudu; Ismael, Luiz, Ricardo e Erick; Rodrigo, Adriano, Belo e Marllon; Luiz e Robinho.

Regulamento

Um empate no tempo normal entre Mundão e Morcego leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. O classificado do duelo vai encarar na segunda fase da competição (oitavas-de-final), em jogos de ida e volta, o vencedor do confronto entre Fast Club-AM x IAPE-MA.

Arbitragem

O confronto da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, envolvendo São Raimundo/RR e Andirá, terá no apito o administrador de empresas Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, de 27 anos. O profissional faz parte do quadro de arbitragem da Federação Roraimense de Futebol e terá como assistentes outros dois roraimenses: Alex Sandro Quadros Thome e Marcio Duarte dos Santos.