André Gonçalves retira tornozeleira eletrônica e volta a pagar pensão

Na última terça-feira (6/9), André Gonçalves retirou a tornozeleira eletrônica que vinha usando há cerca de 60 dias. Ele cumpria prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina por causa da falta de pagamento das pensões alimentícias para as filhas Manuela, de 23 anos de idade, e Valentina, de 18 anos.

Ao jornal O Globo, o ator afirmou que entrou em uma “nova fase” e que “já tem um acordo feito” com Manuela, fruto do antigo casamento com Tereza Siblitz, e está próximo de uma negociação com Valentina, do relacionamento com Cynthia Benini.

“Hoje eu tirei um peso dessa situação toda. Já tem um acordo feito com a mais velha e estou terminando de fazer um acordo com a mais nova. Estou bastante empolgado”, disse Gonçalves.