Aniversariantes, política e outros destaques na coluna da Beth Passos; confira

O casal Jhiely Valentim e Mizael Ribeiro produziu linda festa country para o filho Apollo em sua chácara localizada no Benfica.

Na foto os filhos Bryan, Apollo e o caçula Arthur.

Na festa também houve muita expectativa para a revelação da vinda da princesa Ayla. A mamãe Jhiely caprichou no look.

Ao saber que vai ser pai de uma menina, Mizael não segurou a emoção.

Dia 15 de setembro a empresária Duda Lessa festejou seu giro no calendário da vida ao lado da família e amigos.

Parabéns, lindona!

Duda feliz da vida junto com a família.

A psicóloga e terapeuta ocupacional minha xará Elizabete P. Brandão foi aniversariante do dia 7 de setembro. Mesmo com atraso, registro meus melhores votos de felicidade e realizações, querida. E gratidão por acompanhar atentamente minhas publicações.

O selo de qualidade é seu!

Outra aniversariante recente, precisamente do dia 8 de setembro, que merece aplausos, foi Jackie Pinheiro. Uma das pioneiras no colunismo social do Estado, melhor produtora de moda do Acre, Formadora de modelos de excelência, assessora de imprensa, enfim, uma profissional competente em tudo que faz, além de ser uma boa pessoa.

Parabéns, proteção e muitas bênçãos, amiga!

O cineasta Jean-Luc Godard faleceu dia 13/09, aos 91 anos, em Rolle, na Suíça. Ele teve acesso ao suicídio medicamente assistido, que é permitido pela constituição suíça e morreu junto aos seus familiares.

De acordo com fontes ligadas a família do cineasta, “ele não estava doente, estava simplesmente exausto […]. Foi uma decisão dele e é importante que se saiba”. O suicídio assistido requer que a pessoa tenha plena posse das suas capacidades mentais e que voluntariamente expresse o desejo de morrer, além de ter que requisitar uma dose de medicamentos que ponha termo à sua vida.

30 Membros seletos da família real inglesa, incluindo Kate Middleton e Meghan Markle, se reuniram no salão principal do edifício. Além do preto, outro elemento do dress code nos chamou a atenção: todas as convidadas estavam usando alguma joia feita em pérolas. Mas por quê?

Existem duas razões para o seu uso no funeral: a rainha adorava seus acessórios em pérola e era o item favorito para os eventos que aconteciam antes das 18h, depois desse horário, a monarca usava pedras como diamantes e esmeraldas, mas várias delas ainda acompanhadas por pérolas. Kate, a nova princesa de Gales, usava um importante broche de folha de diamante e pérola que pertenceu à rainha, já os brincos são herança de sua sogra, a princesa Diana.

Meghan também usou brincos que foram presentes da própria Elizabeth II. Além disso, as pérolas também foram a escolha real para ‘joias de luto’ através dos séculos, em uma tradição que remonta à era da rainha Victoria.

Após a morte do príncipe Albert em 1861, a rainha Victoria usou preto por 40 anos, e preferia aparecem em público com joias escuras ou incolores e especialmente pérolas que passaram a representar as lágrimas no século 19.

Declaração de superioridade

A origem do Setembro Amarelo e todo o movimento de conscientização contra suicídio começou com a história de Mike Emme, nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo.

Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio, com apenas 17 anos. Nem a família, ou os amigos perceberam que ele pretendia se matar.

No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: “Se precisar, peça ajuda”. A ação ganhou proporções e expandiu-se pelo país.

O suicídio é uma triste realidade que atinge a todos globalmente gerando prejuízos de toda ordem à sociedade. O dia 10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa do Setembro Amarelo é a maior campanha anti estigma do mundo e foi criada em 2015. Este ano, o lema é “A vida é a melhor escolha! ”

As redes sociais são os grandes veículos utilizados para atingir todas as camadas sociais, entretanto, os Storys chegaram para inflar a inveja do que se tenta ter ou interpretar. Na verdade, é um tributo a felicidade que nem conquistamos. A realidade é uma gaveta cheia de boletos, um casamento frustrado, um relacionamento por interesse, um tanque de roupa suja, uma cara plastificada de botox, fios, repuxos, com sobrancelha atrepada na força da agulha, em alguns casos, uma vaga lembrança de um amor que se foi.

Relato de um fato recente. A filha de uma conhecida viajou para assistir um espetáculo de música com dinheiro contado, mas na hora da apresentação de seu astro preferido, desmaiou de fome. Mas as fotos das redes sociais ficaram perfeitas. A sobrevivência é por conta do escrito, sabido, muitas vezes nem vivido. E uma alegria inventada.

As profundezas da alma de quem depende da aprovação alheia, entra no desconhecido, segue apreensiva, não tem nada em que se segurar, é como pisar em falso, tudo escapa, falha, é como estar fugindo, a sensação é de quem fica para trás, corre-se sem alcançar o objetivo, o que se quer é chegar e na medida em que se avança são engolidos, a luz que se leva periga apagar, parece que estamos sempre por um fio que ameaça romper. Acontece o desespero porque as informações na web são rápidas demais. O mundo parece viver sob o fatalismo de tudo do que já vem determinado, a maioria das pessoas não quer nem saber de onde vem a causa nem para onde estamos indo, apenas seguimos desapegados, não que desconsideremos o que é importante, é que o valor perdeu a medida, as comparações são hiperbólicas.

Penso que devemos cuidar mais de nossa saúde mental. O G1 publicou recentemente a necessidade de psicólogos nas escolas, “após” a pandemia, por causa do aumento do quadro de depressão dos estudantes pela quantidade de luto familiar, a rapidez das mudanças e o volume de informações.

Acho que nos preocupar menos com o que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar sobre nós, e na mesma lógica, evitar emitir julgamentos sobre as o que outras pessoas pensam a nosso respeito, a menos que haja uma finalidade construtiva ou transformadora já é uma autoajuda.

Julgar o Outro é um ato narcísico por excelência, afinal as pessoas julgam para se diferenciar, para declarar sua superioridade face a uma postura, uma atitude, um comportamento, etc. Quando o ato não fere ou ofende uma pessoa ou grupo social, não tem por que julgar. Com efeito, as pessoas julgam, fofocam, maldizem, bravejam, umas mais, outras menos. Só que quem mais julga é quem mais tem medo de ser julgado.

Beth Passos, jornalista

On Line

Meodeus! Além de influencer agora tem a profissão Tik Toker.

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, Socorro!!!

É preciso entender a importância de eleger bons parlamentares. São o cérebro da nação.

E já que é obrigatório, num país democrático, não seja um inútil politicamente. Vote útil. Não desperdice seu voto!

Na minha melhor fase “paz e amor”, estou igual chuveiro velho: nem ligo, quando ligo, nem esquento!

Assistindo ao telejornalismo da Rede Globo chega-se a esta triste conclusão: É de fato uma emissora de olhos bem fechados para o Brasil.

Só esclarecendo que não assinei, nem autorizei esse assalto aos nossos impostos para fazer campanha política!

Não fui consultada, não concordo com esse gasto inútil, isso é um grande abuso. Esse dinheiro todo deveria ir para a Saúde, Educação e Segurança dos cidadãos brasileiros.

Pronto, falei!

Quem usa medicações para pressão alta, asma, diabete e ou usa fralda geriátrica já está a par do alarmante corte de 60% no recurso da Farmácia Popular.

Chocada ainda estou!!!

*Somos chamados de extremistas e que temos políticos de estimação, isto é, blá blá! Somos cidadãos brasileiros com nossas escolhas.

Simples assim!

Tem muito candidato chaaaaaaatoooo (a)!!! Parecem o mala do rolê com aquele papo sem graça na orelha de quem não quer nada com ele.

Como você acha que vai estar às 18h, do dia 2 outubro, quando divulgarem a primeira parcial da apuração da eleição presidencial:

a) bêbada (o) b) medicado (a) c) cara limpa, porém tendo crise de ansiedade. d) tranquila (o), feliz e exalando esperança. e) quero nem ver.

O Brasil é o oitavo no ranking da inflação mundial. Lituânia, Estônia, Letônia, República Tcheca, Polônia, Eslováquia e Hungria são os sete países com índices de inflação mais altos que os registrados no Brasil. Outros países da América do Sul, como Chile e Colômbia, aparecem com índices mais baixos.

Em tempo. Solidariedade à jornalista Vera Magalhães, uma das melhores analistas de política do Brasil.

Ataques covardes a jornalistas, no Brasil, lamentavelmente são induzidos pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, que fica particularmente irritado quando as perguntas partem de jornalistas do sexo feminino.

Jesus expulsou os vendilhões do templo e defendeu o ESTADO LAICO, “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.

Mercadores da fé alheia, não devem ser confundidos com cristãos verdadeiros.

Simples assim!

A fábula do tigre e o burro

O burro disse ao tigre:

– ′′ A grama é azul “. O tigre respondeu: – ′′ Não, a grama é verde “.

A discussão aqueceu, e os dois decidiram submetê-lo a uma arbitragem, e para isso concorreram perante o leão, o Rei da Selva. Já antes de chegar à clareira da floresta, onde o leão estava sentado em seu trono, o burro começou a gritar:

– ′′ Sua Alteza, é verdade que a grama é azul?”.

O leão respondeu:

– ′′ Certo, a grama é azul “.

O burro se apressou e continuou:

– ′′ O tigre discorda de mim e me contradiz e incomoda, por favor, castigue-o “.

O rei então declarou:

– ′′ O tigre será punido com 5 anos de silêncio “.

O burro pulou alegremente e seguiu seu caminho, contente e repetindo:

– ′′ A grama é azul “…

O tigre aceitou sua punição, mas antes perguntou ao leão:

– ′′ Vossa Majestade, por que me castigou?, afinal a relva é verde “.

O leão respondeu:

– ′′ Na verdade, a grama é verde “.

O tigre perguntou:

– ′′ Então, por que você me pune?”.

O leão respondeu:

– ′′ Isso não tem nada a ver com a pergunta de se a grama é azul ou verde O castigo acontece porque não é possível que uma criatura corajosa e inteligente como você perca tempo discutindo com um burro, e ainda por cima venha me incomodar com essa pergunta “.

A pior perda de tempo é discutir com o tolo e fã que não se importa com a verdade ou realidade, mas apenas com a vitória de suas crenças e ilusões.

Jamais perca tempo em discussões que não fazem sentido. Existem pessoas que por muitas evidências e provas que lhes apresentamos, não estão na capacidade de compreender, e outras estão cegas pelo ego, ódio e ressentimento, e a única coisa que desejam ter razão mesmo que não tenham. Quando a ignorância grita, a inteligência cala. Sua paz e tranquilidade valem mais.

Autoria desconhecida