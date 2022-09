Anvisa manda retirar macarrão com substância tóxica das prateleiras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (22/9) o recolhimento de massas alimentícias da empresa Keishi (Bbbr Indústria e Comércio de Macarrão Ltda.) que usaram o aditivo alimentar propilenoglicol, da marca Tecno Clean Industrial Ltda. O órgão regulador também proibiu tanto a comercialização quanto a distribuição e o uso desses produtos alimentícios da Keishi fabricados entre 25 de julho de 2022 a 24 de agosto do mesmo ano.

“Empresas que tenham as massas da empresa BBBR INDUSTRIA E COMERCIO DE MACARRAO LTDA. (marca Keishi) não devem comercializá-las e nem as utilizar. Consumidores que tenham comprado o produto, também não devem fazer uso. Em ambos os casos, deve-se entrar em contato com a empresa para devolução. Se não encontrar a data de fabricação no rótulo, entre em contato com a empresa para confirmar sua fabricação. Se não tiver certeza quanto a essa informação, não consuma o produto”, alerta a agência reguladora.

O caso

Na terça-feira (20), a Anvisa soltou um alerta para todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos de consumo humano sobre o uso de lotes do ingrediente propilenoglicol, da marca Tecnoclean.