Ao ContilNet, Vanda Milani diz que agronegócio não apresentou bons resultados no Acre por culpa do PT

Entrevistada do ContilNet na noite desta segunda-feira (12), a candidata ao Senado Vanda Milani (Pros) disse que a culpa do fato de o Acre não ter apresentado bons resultados no agronegócio, segundo dados do Ministério da Agricultura, é culpa da ‘política da florestania’, como ficou conhecido o governo de Jorge Viana.

“Como o Acre teria bons resultados se foram 20 anos de florestania engessando nosso estado?”, questionou citando Rondônia como exemplo e afirmando que o estado vizinho evoluiu e hoje é “muito mais rico que o Acre”.

Vanda disse ainda que não há necessidade de derrubar a floresta para fortalecer o agronegócio do Acre. “Temos terras degradadas suficientes, mas precisamos dar incentivos aos produtores familiares, o que não tem sido feito pelo Governo”, afirmou.

Confira a entrevista completa: