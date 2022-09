Ao vivo: Alan Rick diz que vai lutar pela ampliação de cursos da Ufac no interior do Acre

O candidato ao Senado Alan Rick (União Brasil) é o entrevistado do ContilNet na noite desta quarta-feira (14).

O bate papo faz parte da rodada de entrevistas com todos os candidatos majoritários, em uma parceria do ContilNet com a San Francisco Filmes.

Ao falar sobre educação, o candidato lembrou que enquanto deputado federal, defendeu melhorias na oferta do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

No Senado, uma de suas propostas vai ser a ampliação da oferta de cursos superiores no interior do estado.

“Precisamos levar mais cursos da nossa Universidade Federal para o interior, é uma demanda que tenho recebido quando viajo pelo interior e um mandato nosso vai se empenhar com verbas, com busca de ajuda do MEC para fazer essa ampliação”, destacou.

Confira a entrevista completa ao vivo: