Ao vivo: concorrendo ao Senado, Dimas Sandas planeja fazer o Acre avançar 50 anos em oito

O candidato a senador Dimas Sandas (Agir) é o terceiro entrevistado do ContilNet que, em parceria com a San Francisco Filmes, promove uma rodada de entrevistas com todos os candidatos ao Senado pelo Acre.

Na conversa conduzida pela apresentadora Sofia Bruneta, na noite desta terça-feira (13), o candidato destacou o planejamento que tem com seu grupo político que é fazer o Acre avançar 50 anos em oito. E faz parte do plano, criar mais empregos.

“Uma meta é oferecer educação profissionalizante no contra turno da escola para crianças a partir do 5º ano parta que já saiam do ensino médio com uma empresa formada, pelo menos um MEI”, explicou.

A expectativa de Dimas é que ao final de quatro anos o Acre tenha aberto 80 mil empresas. “No Senado terei emendas, abertura nos ministérios para trazer mais recursos para que o Governo possa executar ações”, explicou.

“150 mil vagas em cursos profissionalizantes na cidade e no campo, além de programa de bolsas para que jovens sejam multiplicadores em temas de cidadania para fazer um contraponto à violência que tem crescido por falta de políticas públicas para os jovens”, disse.

Confira a entrevista ao vivo: