Ao vivo no ContilNet, Sanderson Moura dispara: “A direita e a esquerda estão enlameadas de corrupção”

O candidato ao Senado da República Sanderson Moura (Psol) é o segundo entrevistado do ContilNet que, em parceira com a San Francisco Filmes, promove uma rodada de entrevistas com todos o candidatos ao cargo.

AO responder o questionamento da apresentadora Sofia Brunetta sobre a saúde no Acre, o advogado disse que a corrupção no setor tem sido um grande problema.

“O grave problema da saúde é a corrupção e não a falta de dinheiro, grande parte dos escândalos que envolvem o atual governo é com verbas relacionadas à saúde, administrando bem, colocando as pessoas comprometidas nos lugares certos, vamos melhorar a saúde do Acre. Então é falta de gestão, de honestidade na política, direita e esquerda estão todas enlameadas pela corrupção”, disse.

