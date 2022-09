Acreana é única mulher em curso de formação de árbitros de futebol

Além de ser a única mulher, Anny Gabriele também é a integrante mais nova do curso. Ela, que é filha do treinador de futebol Oziel Moreira, conta que o desejo de participar da atividade surgiu este ano, contando com o apoio do pai.

Ele me apoia e também desde criancinha sempre gostei de futebol. É muito bom. Me tratam super bem (no curso). A gente conversa muito, a gente é uma equipe e está sempre procurando ajudar um ao outro – afirma.