Após 10 anos da participação de Gretchen, a Fazenda confirma sua neta; veja

Após 10 anos da icônica participação de Gretchen na 5ª temporada de A Fazenda, agora a Record TV quer tentar resgatar o reino do rebolado com a participação de Bia Miranda, neta da cantora de Conga la Conga. A influenciadora de apenas 18 anos acaba de ser confirmada no reality por Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli (diretor).

Bia Miranda será uma das participantes do Paiol e terá a missão de conquistar o público de casa através de votação para só então poder se tornar oficialmente uma peoa e subir para a sede. O momento bem oportuno, diga-se de passagem, ocorre ao tempo em que ela ganha as manchetes após suas ficadas com Adriano Imperador serem descobertas.

Se tudo correr como previsto e Bia Miranda ganhar a preferência do público, as expectativas é que ela se torne uma figura interessante para o reality dentro e fora do confinamento, bem como sua avó representou.

Gretchen, além dos memes que entraram para a história da web, também foi assunto por escancarar sua vida como nunca antes visto. Depois de causar um verdadeiro rebuliço em A Fazenda, a “rainha do rebolado” ainda desistiu da temporada, fechando com chave de ouro sua passagem por lá. Agora é aguardar pelo desempenho de Bia Miranda. Será que ela vai fazer valer o legado da avó?