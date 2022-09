Após 15 anos, Linha Direta voltará para Globo; saiba tudo

O Linha Direta, programa que fez sucesso na Globo entre 1999 e 2007 sob o comando de Marcelo Rezende e Domingos Meirelles, vai voltar para a grade da emissora. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, projeto é desenhado em sigilo no núcleo comandado por Mariano Boni, diretor de gênero da Globo.

Ainda segundo a colunista, a equipe do programa ainda está sendo montada e o apresentador não foi definido. O Linha Direta retratava crimes sem solução e ajudou, ao longo dos oito anos em que esteve no ar, a localizar vários foragidos da Justiça.

Agora, com o impulso das redes socias, a atração deve ganhar ainda mais destaque.

O programa, até então esquecido pela Globo, virou um fenômeno no YouTube. Um canal que posta edições antigas do sucesso tem quase 200 mil inscritos. Somente uma edição do programa conta com quase 3 milhões de visualizações. Outros influenciadores da plataforma perceberam a repercussão e começaram a fazer a mesma coisa.

O canal que ajudou a popularizar o programa, mesmo após 15 anos do fim, é o Arquivo Linha Direta. Ele faz um compilado de edições compartilhadas por outros usuários dedicados à atração, mas também traz conteúdo nunca antes disponibilizado.

.”Boatos que o Linha Direta vai retornar. Gente, eu amava assistir mesmo morrendo de medo”, comentou uma internauta. “E o Linha Direta vai voltar. Medo e ansiedade já.”, escreveu outro.