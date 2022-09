Após 17 anos juntos, idosos decidem se casar em Sena: “Realizando um sonho”

A manhã desta sexta-feira (2) foi mais do que especial para os idosos Edmilson Flores Cavalcante, 65 anos de idade, conhecido popularmente como “Belo” e Angélia Gomes da Silva, 80 anos de idade, residentes do Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira. Após 17 anos juntos, eles resolveram dizer o “sim” e se casaram no casamento coletivo, do Projeto Cidadão (Tribunal de Justiça do Acre).

A cerimônia aconteceu na quadra de esportes da Escola Municipal Siqueira de Menezes, sendo celebrada pelo juiz Fábio Farias. “Um momento muito feliz. Quando soubemos do casamento coleitvo, providenciamos toda a documentação e hoje estamos concretizando esse sonho. Que Deus possa continuar nos abençoando muito”, comentou Belo.

A oficialização da união entre Belo e dona Angélia foi assistida por José Lira, filho de Angélia. Ele registrou todos os momentos para deixar guardado não somente na memória como também em fotografias e vídeos.

“Um momento marcante como este merece toda a nossa atenção, ainda mais porque amo minha mãe e desejo ao casal toda a felicidade do mundo”, comentou.

Nessa etapa do projeto Cidadão em Sena Madureira, 48 casais trocaram alianças.