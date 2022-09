Após 18 casamentos, Gretchen fará nova cerimônia para renovar votos

Eterna rainha do rebolado, Gretchen vai subir ao altar mais uma vez, na próxima sexta-feira (30/9), após 18 casamentos. A mãe de Thammy Miranda decidiu que irá renovar os votos com o marido, Esdras de Souza, pois eles não conseguiram aproveitar durante a cerimônia oficial, realizada em meio à pandemia do Covid-19.

As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL, e, segundo ele, o evento acontecerá no River Park, complexo de lazer do Hotel Solar, em Salinópolis, a 300 km de Belém (PA). A cantora mora na capital do estado nortista desde o começo do ano e pretende dizer sim novamente no local.

A decoração escolhida foi a natural, com muito verde e “motivos indígenas marajoaras”, de acordo com a equipe de Gretchen.

