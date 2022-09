Após desistência de Gladson, David Hall recebe convite da TV Gazeta e participa de debate

O candidato ao Governo do Acre, David Hall (Agir), participa do debate da Tv Gazeta, que ocorre nesta quinta-feira (29), nas próximas horas.

O candidato David Hall disse que procurou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir seu direito de participar do debate – como fez com o da Rede Amazônica – e foi surpreendido com a notícia de que a emissora ingressou com um mandado de segurança preventivo e foi julgado parcialmente favorável para que não inserisse o candidato na programação.

O fato é que a afiliada da TV Record no Estado voltou atrás e resolveu convidar David para o debate. O político vai ocupar o lugar do atual governador do Acre.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o diretor de jornalismo da TV Gazeta, Gabriel Rotta, que confirmou a participação do candidato do Agir no debate.

“Entramos com uma liminar para nos resguardar e evitar que acontecesse o que foi registrado no último debate. Como o candidato Gladson Cameli cancelou sua participação, abrimos o espaço para o David participar e colocar suas propostas à disposição dos eleitores”, explicou.