Após ir ao SBT, influenciador do AC viraliza e David Brazil compartilha vídeo; assista

A vida da Agroqueen tá um pipoco! ‘Extourada’ e com agenda lotada. O influenciador acreano, de Sena Madureira, Thawan Martins é a sensação do momento na internet.

Essa semana o senamadureirense participou do quadro celebridades da internet no programa da apresentadora Eliana, no SBT.

Os vídeos de Thawan tem viralizado entre vários perfis famosos, um deles foi do apresentador e influenciador David Brazil que amanheceu nesta sexta-feira (2), publicando um vídeo do acreano. Assista!