Após madrugada de barraco, peões aprendem a cuidar dos animais

O dia começou um pouco diferente para os peões de “A Fazenda 14” em Itapecerica da Serra na manhã desta quarta-feira (14). Agora acabou a moleza: os participantes aprenderam as atividades de como cuidar dos animais e da horta. Dispostos a fazer tudo certo, mesmo com frio e sono, eles pareceram bem atentos e animados.

Este ano, os participantes terão novos desafios e mais animais para cuidar. Além de um touro, a lhama também ganhou um filhotinho para fazer companhia. Será que eles vão conseguir? Porque já sabemos como é o temperamento da Lhama nas edições anteriores.

Os peões acordaram cedo e ficaram reunidos na sala para receber as instruções sobre as tarefas diárias que devem ser realizadas. Em um vídeo feito especialmente para esta edição de “A Fazenda”, os peões aprenderam algumas regras sobre as obrigações com os bichos.

Uma das regras impostas é a de que nenhum peão pode repetir a mesma função até que todos a tenham realizado. O fazendeiro da semana é o único que pode auxiliar na tarefa caso o peão não cumpra com a mesma na hora correta. Ao total, o sinal de que é hora de realizar uma obrigação tocará três vezes. No caso de ambos falharem em realizar a atividade designada, haverá punição.

Hoje em especial os peões conheceram os sinais sonoros dos animais e a ordem que eles tocarão. Também aprenderam como devem cuidar da horta e pegar os ovos para consumo.

O peão Alex Gallete em conversa com a amiga de confinamento Deborah Albuquerque já falou que está com muita vontade de cuidar das ovelhas, porquinho e lhama.